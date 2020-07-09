 

Бабченко в РФ включили в список террористов и экстремистов

09.07.2020, 15:05, Новости дня

В России Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в список террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко, который выехал из РФ в 2017 году. На это обратило внимание агентство РБК.

“Активы тех, кто попадает в перечень террористов, замораживаются. В месяц фигуранты списка могут тратить не более 10 тыс. руб.”, – пишет агентство.

Почему журналист попал в этот список, не сообщается.

Оппозиционный журналист Бабченко в феврале 2017 года уехал из России в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. Жил в Праге и Израиле, с августа 2017 года –  в Киеве. 1 ноября 2019 года Бабченко заявил, что покинул Украину. По словам журналиста, он уехал в Израиль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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