Травма на работе привела к смерти женщины от редчайшей болезни спустя 8 лет

09.07.2020, 15:02, Разное



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Происшествие во французской лаборатории привело к болезни и смерти женщины спустя 7,5 лет, считают ученые. New England Journal of Medicine рассказал о неожиданном развитии крайне редкой прионной патологии – вариантной формы болезни Кройцфельдта-Якоба – после травмы на работе

Прионы – белки с неправильной структурой. Они являются инфекционными агентами, потому что могут передавать свою «неправильность» нормальным белкам. Они вызывают несколько болезней у людей и животных.

Пострадавшей стала молодая женщина (тогда ей было 24 года), которая работала лабораторным техником в проекте по изучению прионов в 2010 году. Она уколола большой палец изогнутыми щипцами, которые использовались для переноса фрагментов головного мозга, зараженных прионами. Несмотря на то, что на ней было две пары защитных перчаток, инструмент пробил кожу.

Патологические симптомы, связанные с этим уколом, появились спустя 7,5 лет. Болезнь началась с ощущения жгучей боль в правом плече и шее. Состояние женщины ухудшалось в течение года: у нее стала нарушаться память, появились зрительные галлюцинации, развился спазм мышц с правой стороны. Она умерла через 19 месяцев после начала болезни. Диагностика, проведенная и до, и после смерти, подтверждала вариантную Болезнь Кройцфельдта-Якоба.

Прионные болезни очень редки, на вероятность их развития даже после инфицирования оказывает влияние генетика. Ученые считают, что другой способ заражения – не связанный с работой – в этом случае был маловероятен. Инфицирование возможно при употреблении мяса. Но, учитывая генетические особенности женщины, при таком пути передачи заболевание должно было бы развиваться более 10 лет.

Ученые пишут, что этот случай «подчеркивает необходимость улучшения профилактики заражения прионными болезнями в лабораториях и в медицинских учреждениях, специализирующихся на нейрохирургии.

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