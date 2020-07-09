 

Анджелина Джоли высказалась о равноправии: “Почему так много женщин до сих пор не осознают собственную значимость?”

09.07.2020, 15:00, Разное

Последние годы Анджелина Джоли чаще появляется в медиапространстве в качестве активиста, филантропа и правозащитника, нежели актрисы. Кино занимает ее явно меньше, чем борьба за справедливость и равноправие. Накануне Джоли приняла участие в конференции при поддержке Национального демократического института по международным вопросам (организации, созданной правительством США). Вместе с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт и американской журналисткой Микой Бжезински она обсуждала права женщин и проблемы, связанные с этим вопросом.

По мнению Анджелины, женщины часто не понимают, насколько они сильны. Осознать свою власть им мешают множество социальных факторов. Олбрайт поддержала свою напарницу и отметила, что результатом расширения прав и возможностей женщин во всем мире будет появление “женщин, способных изменить политическую ситуацию, баллотируясь на госдолжности”.

Женщины вносят большой вклад в развитие нашего общества, в их природе отдавать, заботиться, объединять. Они сильны и умны. Но почему же так много женщин до сих пор не осознают собственную значимость? Изнасилования, отсутствие наказания за изнасилования, насилие в семье… Есть много сфер, где мы все еще просим: “Пожалуйста, прекратите причинять нам боль” и “Пожалуйста, привлеките их к ответственности, если они причиняют мне боль”,

– высказалась Джоли.

How can we Change the Face of Politics with more #women in political leadership? Watch @NDI Chairman @Madeleine discuss risk-taking women & democracy w/ #AngelinaJolie & @morningmika. #PoliticalWomen  #GenderEqualitypic.twitter.com/PGKVfDwYNr

— National Democratic Institute (@NDI) July 8, 2020

Это не первый раз, когда Анджелина поднимает тему равноправия. Ранее Джоли написала открытое письмо о риске повышения домашнего насилия во время изоляции. Обращение было опубликовано на сайте журнала Time. Актриса выразила свое беспокойство относительно здоровья и морального состояния женщин, а особенно детей из неблагополучных семей во время пандемии коронавируса.

Ознакомиться с письмом можно здесь. 

Анджелина Джоли



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