 

Военным пришлось осушать лужи «бутылками и листьями» перед визитом Зеленского

09.07.2020, 14:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВоенным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, приказали осушить лужи на территории части перед приездом президента Украины Владимира Зеленского, сообщили СМИ.

«Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото. Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник «24 канала».

Согласно сообщению телеканала, командование части отдало такой приказ под видом ремонта дорог, которого не было около 20 лет.

Уточняется, что такой ремонт провели на выезде с летного поля на КПП.

Ранее в четверг Зеленский на деловой встрече в Черновицкой области заявил, что все трудности, с которыми страна столкнулась в 2020 году будут преодолены. При этом возникшие проблемы он частично списал на високосный год.

В среду на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.



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