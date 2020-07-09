DT – Меркель призвала ЕС готовиться к брекситу без сделки

09.07.2020, 14:50, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель указала на незначительный прогресс в переговорах Брюсселя с Лондоном по сделке по торговле и безопасности, сочтя, что ЕС должен быть готов к брекситу без сделки, пишет The Daily Telegraph. При этом главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье подчеркнул, что стороны «упорно работают над справедливым соглашением».



Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен быть готов к выходу Великобритании из блока без сделки по торговле и безопасности, пишет The Daily Telegraph.

«Я буду продолжать настаивать на хорошем решении, но мы также должны быть готовы к возможному сценарию отсутствия сделки. Прогресс в переговорах до сих пор был незначительным, если выражаться дипломатически», — отметила Меркель в среду, через день после того, как британский премьер Борис Джонсон предупредил канцлера о том, что Великобритания «готова» к брекситу без сделки.

Меркель также подчеркнула, что Брюссель договорился с Лондоном об ускорении темпов переговоров в надежде достичь соглашения к осени и ратифицировать его до конца года.

Тем не менее Джонсон остаётся непреклонен, высказываясь против затягивания дискуссий до осени и утверждая, что британскому бизнесу и гражданам необходима определённость в отношении дальнейших действий. Глава государства уточнил, что страна будет готова к окончанию переходного периода 31 декабря без сделки, предпочитая называть это выходом «на австралийских условиях».

«Что касается будущих отношений, премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании напряжённой работе по скорейшему достижению соглашения в рамках интенсивного переговорного процесса. Он также отметил, что Великобритания в равной степени будет готова к окончанию переходного периода на австралийских условиях, если в конце концов соглашение не будет достигнуто», — заявил официальный представитель Джонсона.

Со своей стороны, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «сделать всё возможное, чтобы соглашение могло быть достигнуто», пишет The Daily Telegraph.

Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье на этой неделе находится в Лондоне для очередного раунда переговоров. В среду он рассказал, что у него был «вкусный ужин» и «полезная дискуссия» с британским коллегой Дэвидом Фростом, подчеркнув, что переговорщики «упорно работают над справедливым соглашением».