 

В Греции придумали ответ на решение Турции по собору Святой Софии

09.07.2020, 14:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГреция должна дать жесткий ответ на ситуацию вокруг собора святой Софии в Стамбуле, сообщил представитель по печати партии парламентской партии «Греческое решение» Танасис Милонас, предложив открыть в доме Кемаля Ататюрка в Салониках музей геноцида.

Он отметил, что позиция партии заключается в превращении дома музея основателя турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках в музей геноцида понтийских греков.

«Мы считаем, что должна быть сильная реакция. Это аналогичное превращение дома Кемаля Ататюрка в Салониках – того, что считают его домом – в памятник понтийского эллинизма, в музей памяти геноцида понтийцев», – предает его слова РИА «Новости».

Он процитировал официальное заявление партии, в котором говорится, что только так «варвары смогут понять», и также, что власти Греции не дают жесткий ответ, чтобы не «травмировать» Турцию.

Как считают в Греции, жертвами геноцида Греция стали более 350 тысяч понтийских греков. В Турции обвинения называют «фантастическими». Афины, по заявлению Анкары, искажают исторические события в политических целях.

 «[Тайип] Эрдоган политик неконтролируемый», – сообщил Милонас в ответ на вопрос, может ли этот шаг остановить президента Турции.

«Позиция нашей партии состоит в том, что это [статус собора святой Софии] не мировая проблема, это проблема чисто двусторонних отношений, это двусторонняя тема. Она касается православия, она касается греков. Ее изложил накануне председатель партии Кириакос Велопулос в парламенте», – отметил он.

«Мы считаем, что реакция Эрдогана идет в этом направлении – провокация против Греции», – добавил Милонас.

Напомним, еще в 2019 году турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.

На прошлой неделе госсовет Турции провел заседание по изменению статуса собора, итоговое решение планируется принять в течение 15 дней.

В понедельник Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выразив «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.



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