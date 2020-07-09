 

Госдума одобрила штрафы за пропаганду наркотиков в Сети

09.07.2020, 14:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГосдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков посредством интернета.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, передает РИА «Новости». 

В проекте указано, что пропаганда наркотических, психотропных веществ, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 1 до 1,5 млн рублей. 

Также законопроект ужесточает ответственность за пропаганду наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства. Им будет грозить штраф от 4 до 30 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России, либо административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, согласно проекту, владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность. 

В этой связи за неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 500 тыс. рублей. За повторное аналогичное нарушение в течение года для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 500 до 800 тыс. рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает наказывать лишением свободы до десяти лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете. 

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщал, что молодые люди в Москве стали меньше потреблять тяжелых наркотиков, но растет число употребляющих спайсы и синтетические амфетамины.



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