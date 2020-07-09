Мнение: Золото Ямала

09.07.2020, 14:40, Разное

Оперативники ФСБ приняли губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о создании ОПГ. По версии следствия Фургал организовал убийства ряда предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Губернатором Хабаровского края Фургал стал в в сентябре 2018 года. До этого трудился депутатом Госдумы.

Информация о задержании Фургала напомнила Ямал. Оттуда тоже поступают интересные новости.

Прокурор ЯНАО Анатолий Васильев, всего несколько месяцев назад сменивший Александра Герасименко, уходит на пенсию. Возможно, перебравшись из Магадана на Ямал, Васильев оценил авгиевы конюшни, оставленные предщественником, и понял, что не справиться ему с этим дерьмом, не разгрести…

В новости об увольнении прокурора ЯНАО обратил внимание на комментарии Николая Быкова и Владимира Нейфельда. Это не безымянные анонимы, это довольно известные в ЯНАО люди. Быков живёт в Лабытнанги, Нейфельд – в Харпе.

Быков пишет, что ЯНАО – это «Полярный Урал с его редкими и очень дорогими минералами, здесь — богатые месторождения рассыпного и рудного золота. Не все из них нанесены на карту. Здесь есть и месторождения внутрикристалличечкого золота, ураганные пробы которого достигают двух килограммов на 1 тонну породы, а, обычные — от 100, до 200 граммов!

Чем не причина убийства изобретателя Владимира Трофимовича Пяткова, который знал о некоторых из этих, открытых им лично, месторождениях.

Именно по этой причине, мне не позволили заниматься камнелитейными технологиями. Ведь, совершенно случайно я узнал о внутрикристаллическом золоте, которое мы и получили совершенно случайно.

Я понимаю, что написав этот пост, я подписываю себе смертный приговор. Но я надеюсь, что после того, как я «случайно» получу черепно-мозговую травму, в Прокуратуре России займутся ямальской мафией…».

А вот что написал Нейфельд:

«…Пятков показывал Быкову, Владимирову самородки золота и обговаривал с властью ЯНАО их закрытую «серую» добычу… Он раскрыл свои планы и мне летом 2015-16 года и хотел привлечь и меня с моими разработками по воде и как гидрогеолога….

Говорить об этом в 2014-2019г.г. было смертельно опасно. Это опасно и сейчас. Мы не выходили на ФСБ, МВД, СК и Генпрокурора РФ потому что понимали — толку не будет, а нас «замочат» тихо и без следов…

Мы надеялись, что новые лица в ЯНАО в СК и прокуратуре начнут наводить «порядок» у нас, но пока тишина. Очень жаль, что и прокурор Васильев решил не работать больше в ЯНАО».

Когда прочитал про золото на Ямале, почему-то вспомнился ямальский депутат Василий Крюк (ЕР), который в прошлом году указал в своей декларации землю общей площадью 359 квадратных километров. 359 квадратных километров!

Сейчас мне стало интересно, что это за владения? Уж не та ли эта земля, на которой есть месторождения золота?

А Крюк, между прочим, это тот самый персонаж, который вместе с тогдашним прокурором ЯНАО участвовал в рыбалке в заповеднике «Таймырский». На этой фотографии, сделанной на борту вертолета, слева – Крюк, справа – Герасименко. Сразу видно, что Крюк и Герасименко – не посторонние друг другу люди, друзья-приятели… А Крюк, между прочим, это генеральный директор авиакомпании «Ямал»….

Может, корни непотопляемости Герасименко кроются и в золоте Ямала? Возможно, есть группа лиц, вынашивающих план захватить и месторождения золота на Ямале… И они держатся друг друга, оберегают друг друга. Вот поэтому-то Герасименко был и остается непотопляемым?

И ему можно не опасаться незваных оперативников ФСБ, наподобии нагрянувших к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу?