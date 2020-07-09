 

У депутата Галяминой, в «МБХ медиа» и в «Открытой России» идут обыски

09.07.2020, 14:30, Новости дня

В Москве сегодня утром полиция пришла с обысками к муниципальному депутату Юлии Галяминой, шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову и координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик. Галямина и Усманова — участницы кампании «Нет!», выступающей против поправок в Конституцию. В «Открытой России» рассказали, что обыски у Усмановой, Горелик и Простакова проходят в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

Правоохранительные органы пришли с обыском в редакцию «МБХ медиа». Позднее туда привезли шеф-редактора издания Сергея Простакова, у которого утром прошел обыск. В редакции находятся адвокат Сергей Бадамшин и главный редактор Вероника Куцылло.

Также обыск идет в офисе «Открытой России». «Исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова задержаны сотрудниками в штатском возле офиса. Их завели внутрь, связи с ними в настоящий момент нет», — говорится в сообщении организации.

Как сообщила в твиттере Галямина, в её квартире, где проводится обыск, находится только её сын. Он не хотел открывать полицейским, но они пригрозили взломать дверь. Адвоката Михаила Бирюкова полиция в квартиру не пускает.

Правоохранительные органы официально не называют причин обысков.

По словам пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова является дело ЮКОСа. Однако в самой организации их связывают с планировавшимся 15 июля митингом на Пушкинской площади против поправок в Конституцию, пишет «Медиазона».

В Томске полиция проводит обыск у юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, сообщает «Медиазона». По словам жены Прянишникова, ему не дали позвонить адвокату.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / С 10 июня могут открыться пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе

20.05 / Сотрудники МЧС продезинфицировали Витебский вокзал в Петербурге

21.05 / Spiegel – некоторым критикам борьбы Германии против пандемии поможет только психиатр

30.05 / Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи

22.06 / “Ростов” раскритиковал РПЛ за скандальный матч с “Сочи”

29.06 / В Ивано-Франковской области нашли тело пропавшего во время наводнения водителя

26.05 / Путин заявил о пройденном пике коронавируса в России

07.07 / Сафронов отказался давать показания на допросе

23.05 / Установлена личность захватившего заложников в центре Москвы

15.06 / Песков рекомендовал москвичам смотреть парад Победы по телевизору

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска