У депутата Галяминой, в «МБХ медиа» и в «Открытой России» идут обыски

09.07.2020, 14:30, Новости дня

В Москве сегодня утром полиция пришла с обысками к муниципальному депутату Юлии Галяминой, шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову и координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик. Галямина и Усманова — участницы кампании «Нет!», выступающей против поправок в Конституцию. В «Открытой России» рассказали, что обыски у Усмановой, Горелик и Простакова проходят в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

Правоохранительные органы пришли с обыском в редакцию «МБХ медиа». Позднее туда привезли шеф-редактора издания Сергея Простакова, у которого утром прошел обыск. В редакции находятся адвокат Сергей Бадамшин и главный редактор Вероника Куцылло.

Также обыск идет в офисе «Открытой России». «Исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова задержаны сотрудниками в штатском возле офиса. Их завели внутрь, связи с ними в настоящий момент нет», — говорится в сообщении организации.

Как сообщила в твиттере Галямина, в её квартире, где проводится обыск, находится только её сын. Он не хотел открывать полицейским, но они пригрозили взломать дверь. Адвоката Михаила Бирюкова полиция в квартиру не пускает.

Правоохранительные органы официально не называют причин обысков.

По словам пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова является дело ЮКОСа. Однако в самой организации их связывают с планировавшимся 15 июля митингом на Пушкинской площади против поправок в Конституцию, пишет «Медиазона».

В Томске полиция проводит обыск у юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, сообщает «Медиазона». По словам жены Прянишникова, ему не дали позвонить адвокату.