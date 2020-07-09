 

Минпросвещения разрешило провести линейки в школах 1 сентября

09.07.2020, 14:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuТрадиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности на фоне коронавируса, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кравцов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что традиционные линейки состоятся, «от линеек мы не откажемся», передает RT.

Однако нужно будет создать максимально безопасные для здоровья школьников и учителей условия.

При этом накануне Кравцов заявил, что в новом учебном году школьные линейки на 1 сентября пройдут в измененном формате.

В четверг стало известно, что в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, полноценный учебный год начнется в День знаний 1 сентября.

Напомним, Роспотребнадзор запретил до 2021 года проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.



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