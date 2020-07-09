Мэр Сеула найден мертвым

09.07.2020, 14:30, Новости дня

Мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун обнаружен мертвым, сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники.

Тело нашли представители правоохранительных органов Южной Кореи, сказал телеканал, передает ТАСС.

Напомним, полицейские вели поиск Пак Вон Суна после того, как о его пропаже сообщила дочь. По ее словам, мужчина «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание».

По данным правоохранителей, глава города покинул резиденцию около 10.44 (04.44 мск). Он был в темной одежде и с черным рюкзаком. До этого администрация Сеула сообщила об отмене одного из мероприятий в расписании градоначальника из-за «вынужденных обстоятельств».

В 16.40 (10.40 мск) Пак Вон Сун должен был встретиться с главой комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Елем, но так и не пришел на встречу.

Последний раз сигнал телефона мэра зафиксировали в районе храма Гильсанса в северной части города. Для поисков пропавшего направили служебных собак и беспилотники.

Пак Вон Сун занимал пост мэра Сеула с 2011 года. В качестве главы столичной администрации Пак Вон Сун принимал меры по благоустройству города, препятствовал забастовкам таксистов и водителей автобусов.