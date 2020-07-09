Врач в Петербурге осужден за изнасилование пациенток под наркозом

09.07.2020, 14:30, Новости дня

Анестезиолог-реаниматолог петербургской клиники «Ювента» Армен Оганесян, обвиняемый в сексуальном насилии над пятью девушками, находившимися в беспомощном состоянии после операции, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима, информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Оганесян, задержанный и впоследствии арестованный в декабре 2018 года, признан виновным в совершении двух эпизодов, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), и четырех эпизодов, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

«Суд назначил Оганесяну наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок шесть лет, с ограничением свободы на срок год», – передает РИА «Новости» сообщении пресс-службы.

Также по одному гражданскому иску он должен выплатить 70 тыс. рублей.

Напомним, 20 декабря 2018 года в государственной клинике Санкт-Петербурга задержали анестезиолога по подозрению в надругательстве над тремя пациентками, которые находились в беспомощном состоянии после операции.