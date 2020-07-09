Знакомый Прилучного рассказал, как Карпович добилась актера: «Висла на Паше»

09.07.2020, 14:30, Разное

Павел Прилучный после расставания с Агатой Муцениеце нашел утешение рядом с Мирославой Карпович. Знакомый актера рассказал, как девушка смогла добиться своего, с его слов, «папина дочка» буквально висла на Прилучном.

Как пишет «Телепрограмма», Карпович с некоторого времени все чаще появляется на публике вместе с бывшим возлюбленным Муцениеце. Для многих новый роман Прилучного стал неожиданностью, большинство поклонников предполагали, что артист еще долго будет приходить в себя после развода.

Однако сейчас папарацци заметили пару вместе на отдыхе в Крыму, вместе с Прилучным и Карпович на курорт отправились и дети. Сейчас артист снимается в картине «Фау-2. Побег из ада» Тимура Бекмамбетова. Как отмечают СМИ, звезда «Папиных дочек» часто появляется на съемочной площадке. Более того, девушка даже не пытается скрывать свои чувства к возлюбленному.

Знакомые Прилучного говорят, поведение Карпович может показаться демонстративным, поскольку девушка буквально виснет на «пилота Девятаеве». Видимо, ее старания не прошли даром, фоторепортеры заметили на пальце девушки кольцо, очень напоминающее помолвочное. Некоторые друзья артиста предполагают, что «папина дочка» спровоцировала такой подарок, чтобы показать всем серьезность их с Прилучным отношений.