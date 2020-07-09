 

Собянин назвал дату отмены масочного режима в Москве

09.07.2020, 14:23, Разное

Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил об отмене масочного режима. Согласно указу градоначальника, жители столицы смогут выходить на улицу без средств защиты с 13 июля.

При этом граждане будут обязаны носить маски и перчатки в магазинах, медицинских учреждениях и других общественных местах. Также сохраняются требования соблюдения социальной дистанции.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. За последние сутки в столице выявили 568 заболевших. Всего инфекцию подхватили 227 363 жителя города.



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