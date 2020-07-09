В рамках дела Фургала задержаны два хабаровских депутата

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09.07.2020, 14:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuДва депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов задержаны в рамках уголовного дела против главы региона Сергея Фургала, сообщил знакомый с ходом расследования источник.

«В рамках уголовного дела, возбужденного против Фургала, также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Кузнецов С.А. (1954 года рождения) и Козлов Д.В. (1981 года рождения) по ч.4 ст.159 УК РФ «мошенничество», – сказал РИА «Новости» источник. 

Также источник уточнил, что этим депутатам вменяют экономическую статью, а Фургалу – «статьи, связанные с организацией убийства».

Ранее Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе. При задержании Фургал не признал вину в организации убийств.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.



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