Грузинская церковь сделала заявление о статусе собора Святой Софии в Стамбуле

09.07.2020, 14:16, Новости дня

Патриархия Грузии высказалась за сохранение нынешнего музейного статуса собора Святой Софии в Турции, власти которой намерены 10 июля объявить об изменении статуса на мечеть. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Как отметили в патриархии Грузии, решение о сохранении статуса музея стало бы «мудрым».

При этом в ГПЦ предложили не считать эту позицию вмешательством во внутренние дела Турции, а расценить ее как «мнение одной из старейших Православных церквей».

Патриархия отметила, что в мире, полном вызовов, «очень важно сохранить и укрепить добрые отношения между христианами и мусульманами».

Сменой статуса собора Святой Софии отменяется правительственное решение 1934 года. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган резко ответил на критику ряда государств относительно возможной смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Также он посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.

Еще в 2019 году Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В начале июля 2020 года официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией.