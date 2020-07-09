 

Памфилова предложила сделать возможным голосование в течение двух-трех дней

09.07.2020, 14:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГлава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней.

«Мы сейчас продумываем – с учетом того, что гораздо лучше стала (эпидемиологическая обстановка), но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация – может быть, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность. Мы тоже сейчас обсуждаем, может быть два или три дня, может быть еще какие-то меры, которые в нынешней ситуации обеспечивают полную безопасность и дают дополнительные возможности людям проголосовать», – сказала Памфилова по видеосвязи при общении с главой государства, передает РИА «Новости».

В ходе встречи президент Владимир Путин поблагодарил главу ЦИК за организацию работы. Он отметил высокий уровень качества проведения голосования, обеспечение демократических процедур.

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



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