Мнение: Задержан по старым заказным убийствам губернатор Сергей Фургал

09.07.2020, 14:10, Разное

По обвинению в заказных убийствах задержан целый губернатор Хабаровского края – не представитель “Единой России”. Сергей Фургал – один из трех губернаторов от ЛДПР, его победа в 2018 году в ключевом протестном регионе стала большим политическим поражением «Единой России».

Сергей Фургал задержан следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ. Следствие считает его организатором покушения на убийство и убийства. Его доставят в Москву, где Басманный суд изберет ему меру пресечения.

Речь об убийствах предпринимателей в 2004 — 2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. У следствия появились неопровержимые доказательства, что 90-е губернатор взял с собой. Тянули за ниточку – и вышли на Фургала. Теперь ему вменяется ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) с отягчающими обстоятельствами (убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), а также «организаторские» статьи 30 и 33 УК.

Кроме Фургала «задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений». Их СКР не называет. На сайте СКР опубликовано видео задержания губернатора.

В 2004-2005 годах Фургал занимался бизнесом — торговлей лесом и сбором металлолома. Координатором ЛДПР и депутатом краевой думы он стал в 2005 году.

Ниточка – еще в прошлом году стало известно об аресте партнера Фургала по бизнесу, бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова. Его и еще трех фигурантов — Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея — подозревают в убийстве предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также в покушении на жизнь бизнесмена Александра Смольского.

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