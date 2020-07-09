 

СМИ: Сергей Лазарев поселился в Сочи в одном номере со своим другом Алексом Малиновским

09.07.2020, 14:09, Разное

Отечественные СМИ рассказали подробности отдыха Сергея Лазарева в Сочи. Оказалось, что российский артист поселился на курорте в одном номере с другом Алексом Малиновским, с которым у певца, по мнению журналистов, может быть роман.
Как пишет издание «Телепрограмма», слухи об отношениях Лазарева с Малиновским ходят уже несколько лет. Вероятный партнер участника «Евровидения» является миллионером, разбогатевшим на криптовалюте. Поводом для слухов о романе стали, например, снимки одних и тех же мест и локаций.

Как уверены некоторые репортеры и блогеры, в прошлом году летом друзья вместе отдыхали в США. Теперь же папарацци застали Лазарева и Малиновского в Сочи, где они катались на яхте, а также вместе пели и танцевали.

Интересно, что недавние фото с празднования дня рождения близнецов Малиновких многие поклонники Лазарева восприняли неправильно. Фанаты певца посчитали, что на снимке Алекс целует не брата Григория, а именно поп-певца. Артист сам воспитывает двоих детей, сын Никита рожден в 2014 году, дочка Анна – в 2019-м. Всю информацию о матерях наследников певец скрывает.



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