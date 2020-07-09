 

Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции

09.07.2020, 14:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам к Конституции было организовано на высоком уровне и «по-современному качественно».

«Она (работа по организации голосования – прим. ВЗГЛЯД) была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию. И в высшей степени демократически все было организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Также Путин отметил, что работа на технологическом и эпидемиологическом уровне в ходе голосования была идеальной.

«Результаты работы, я сейчас говорю не про политический результат, а просто чисто технический, эпидемиологический, если можно так сказать, употребить в данном случае такое выражение, говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано идеально», – отметил президент.

Путин добавил, что демократические процедуры на голосовании были обеспечены. По словам Памфиловой, голосование стало «концентрированным выражением прямой демократии». ЦИК выявил всего 33 нарушения в ходе голосования, все они были предотвращены, уточнила Памфилова.

Путин поблагодарил Памфилову за работу.

«Что касается обеспечения демократических процедур – это было сделано тоже на самом высоком уровне. И я хочу тоже вас за это поблагодарить, большое вам спасибо», – обратился к главе ЦИК президент.

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



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