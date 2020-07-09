 

Зеленский: Верим, что не будет второй волны COVID-19 и дети смогут пойти в школу с 1 сентября

09.07.2020, 13:59, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что с 1 сентября дети смогут возобновить учебу в школах, а не дистанционно. Об этом он заявил 9 июля во время поездки в Волынскую область.

“Вы видите, что происходит с COVID-19 по всему миру… То же самое происходит и в Украине. У нас пока более-менее второй волны нет. Думаю, это и люди ощущают. Но всем нужно быть осторожными. Потому что из-за неосторожности действительно увеличивается количество заболевших. Что касается 1 сентября. Я думаю, что мы пока технически не готовы… Потому что для дистанционного обучения 3G, 4G должно быть по всей Украине… Поэтому верим, что не будет [второй волны] и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере, в нормальных условиях”, – сказал Зеленский.

Володимир Зеленський ознайомлюється з ходом ремонтних робіт автомобільної дороги М-19.

Володимир Зеленський ознайомлюється з ходом ремонтних робіт автомобільної дороги М-19.

Posted by Офіс Президента України on Neljapäev, 9. juuli 2020

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12 млн, из них более 6,58 млн вылечились, а более 549 тыс. умерли.

По состоянию на 9 июля в Украине коронавирус подтвержден у 51 224 человек, скончались 1327 человек, выздоровели 23 784 пациента с COVID-19.

Из-за эпидемии с начала марта и до окончания учебного года украинские школьники учились дистанционно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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