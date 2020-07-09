 

За пять месяцев 2020 года экономика Украины упала почти на 6% – Минэкономразвития

09.07.2020, 13:59, Новости дня

В январе – мае 2020 года падение внутреннего валового продукта Украины (ВВП) составило 5,9%. Об этом говорится в отчете (.pdf) Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“Негативное влияние распространения COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе со стороны иностранных инвесторов) и других факторов, сложившихся в предыдущие периоды, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности. Так, по итогам января – мая 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 7,3%. Соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%”, – сказано в документе.

По итогам первого квартала текущего года, уточнили в Минэкономразвития, падение ВВП Украины составило 1,3%.

В отчете также отмечается, что в мае, после ослабления карантина, “большинство видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения”.

“По данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности в мае 2020 года увеличился до 37 с 29,9 пунктов в апреле. Хотя значение меньше 50 пунктов свидетельствует о достаточно пессимистических настроениях бизнеса”, – говорится в документе.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%.

Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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