Актер “Гарри Поттера” Девон Мюрэй впервые станет отцом

09.07.2020, 13:54, Разное

Все больше актеров и актрис из известной франшизы о мальчике-волшебнике делают выбор в пользу, пожалуй, одной из самых важных ролей в жизни: роли родителей. Теперь настал черед и Девона Мюрэя, играющего персонажа Симуса Финнигана. Несколько часов назад он опубликовал в Instagram фотографию детского комбинезона и УЗИ-снимков, подписав публикацию:

Малыш Мюрэй – 14 января 2021 года.

Таким образом Девон сообщил своим подписчикам дату рождения своего первенца, пол которого, по-видимому, еще не известен. Аккаунт девушки актера и матери малыша – Шэнон МакКафри Куинн – закрыт, и потому посмотреть, делала ли она также какие-то публикации по этому поводу, нельзя.

Фото из Instagram Девона Мюрэя

С Шэрон актер начал встречаться в ноябре 2018 года. Спустя три месяца, в День святого Валентина в 2019 году, Девон уже писал в личном блоге, что не может представить свою жизнь без новой возлюбленной. А в прошлом году в день рождения МакКафри он нежно поздравил ее такими словами:

С днем рождения, лучшая подруга на Земле. Не могу дождаться наших новых приключений. Надеюсь, сегодняшний день будет прекрасным. Люблю тебя.

Шэрон и Девон

Своим заявлением о скором пополнении в семействе Девон продолжил негласную тенденцию среди звезд “Гарри Поттера”. Так, совсем недавно впервые стал отцом исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт, а сыгравшая Лаванду Браун Джесси Кейв вскоре и вовсе станет матерью в третий раз.

Кстати, в отличие от своих коллег, Девон Мюрэй после съемок в “Гарри Поттере” практически нигде не снимался. Участие же актера в последних картинах франшизы было связано со скандалом: по сообщениям некоторых изданий, полученные за работу на площадке средства актер тратил на выпивку и дорогие машины, а после требовал прибавки к зарплате. Также он просил, чтобы на съемках у него был своя саунд-система в трейлере, личный Lexus и апартаменты для всей его семьи. Девон эти слухи сегодня никак не комментирует и, кажется, вполне счастлив, проводя время в компании своей девушки, а также… лошадей. С последними, по-видимому, и связана нынешняя работа Мюрэя: Девон то и дело публикует в сети фотографии новых жеребцов в “нашей конюшне”.

Девон Мюрэй в роли Симуса Финнигана во франшизе “Гарри Поттер”