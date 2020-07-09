Налоговая служба взыскала с Михаила Ефремова 117 тысяч рублей долгов

09.07.2020, 13:53, Разное

Налоговая служба РФ взыскала с народного артиста Михаила Ефремова 117 тысяч рублей. Именно на эту сумму знаменитость накопил долги за джип Jeep Grand Cherokee, на котором устроил смертельное ДТП.

Известно, что Михаил Ефремов не заплатил за автомобиль 117,650 тысячи рублей транспортного налога. Эта сумма была взыскана с актера Хамовничемким судом Москвы. Сама же машина находится на служебной стоянке полиции.

Месяц назад Михаил Ефремов, пребывая под воздействием спиртных напитков, сел за руль своего внедорожника и устроил смертельную аварию. Около десяти часов вечера актер выскочил на встречку в районе Смоленской площади, где на полной скорости влетел в отечественный фургон службы доставки. Водитель последнего скончался в больнице на следующее утро в результате множественных политравм.

Сейчас Михаил Ефремов пребывает под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие уже завершило проведение предварительной проверки. Адвокат Ефремова заявил, что актер ничего не знает о деталях дела. В последнее время актер чувствует себя плохо. Он все еще пребывает в состоянии шока после ДТП.