Фургала доставили на допрос в СК

09.07.2020, 13:53, Новости дня

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств и покушения на убийство, доставили на допрос в Следственный комитет, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Фургал доставлен в Следственный комитет в Техническом переулке [в Москве]. Ведется его допрос, в рамках которого ему планируют предъявить обвинение», – сказал собеседник ТАСС.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко назвала его «очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края».

Позднее задержанного губернатора Фургала доставили в Москву.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.