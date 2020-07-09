 

Бабченко объявили террористом в России

09.07.2020, 13:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuРоссийский журналист Аркадий Бабченко, покинувший страну в 2017 году, включен в список террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Аркадий Бабченко добавлен в список террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

В 2017 году Бабченко покинул Россию. В 2016 году он заявил, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

В конце мая 2018 года на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ.

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну.

Журналист направился в Израиль, назвав свой отъезд «временной эвакуацией». Он также рассказал, когда вернется на Украину. В Израиле Бабченко начал выпрашивать деньги у своих подписчиков.



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