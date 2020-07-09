Первые с конца

09.07.2020, 13:50, Разное

Чего достигла РФ после развала СССР? Подсказка Дмитрию Пескову.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на днях на вопрос о том, существуют ли показатели, по достижении которых можно говорить о преодолении последствий развала СССР и 1990-х, сказал, что «наверняка можно ориентироваться на целый ряд цифровых показателей». Однако на последующий вопрос, будут ли уточнены эти показатели, Песков ответить затруднился.

На самом деле больших претензий к пресс-секретарю президента здесь предъявлять, наверное, не стоит. У нас далеко не каждый экономист может назвать какие-то соответствующие цифры.

Другое дело, уж если было сказано о «цифровых показателях», то хотя бы какие-то из них назвать, конечно, надо было.

Ладно, давайте тогда сами на цифрах посмотрим, как далеко продвинулась наша экономика за последние десятилетия.

За 1990–2019 годы ВВП Российской Федерации вырос всего лишь на 24% (по данным Всемирного банка, в ценах 2010 года). Представляете: почти три десятилетия прошло, а мы совсем недалеко ушли от уровня СССР. Кстати, достигли мы этого уровня только в 2007 году. Причин такого столь скромного результата две: во-первых, глубоким был трансформационный спад в 90-х годах прошлого века; во-вторых, восстановление в 2000-х годах было далеко не таким быстрым.

Здесь особый интерес, конечно, представляют 2000-е годы. Экономика в этот период развивалась отнюдь не так динамично, как это может кому-то показаться. Ярким свидетельством более чем скромных итогов развития экономики после 2000 года является то, что произошло с выполнением известной задачи удвоения ВВП. Помните такую задачку? В президентском Послании 2003 года она была поставлена — удвоить ВВП к 2010 году, за 10 лет (то есть отсчет велся с 2000 года).

Решение задачи было провалено: за 10 лет, к 2010 году, удвоения ВВП (то есть его прироста на 100%) не произошло, прирост составил всего лишь около 60%. Более того, удвоить ВВП не получилось даже и на сегодняшний день (по итогам 2019 года, прирост ВВП по сравнению с 2000 годом составил 85%, а 2020 год будет и вовсе минусовым).

Скажут, мировые кризисы помешали этому. Если бы не они, то мы бы уж точно давно удвоились, а то и утроились.

Замечу, что именно мировой экономический кризис за это время был один — в 2009 году. В 2015 году РФ сама умудрилась упасть, а 2020 год пока не в счет.

Тогда, объективности ради, давайте посмотрим, как выглядела РФ в 2000–2019 годы в сравнении с другими постсоветскими государствами. РФ за эти годы показала, если бы не Украина, худший результат: прирост ВВП составил те самые упомянутые выше 85% (Украина — плюс 52%).

Экономика Азербайджана выросла за эти годы на 341%, Туркменистана — на 318%, Таджикистана — на 305%, Узбекистана — на 242%, Армении — на 225%, Казахстана — на 219%, Грузии — на 179%, Молдовы — на 133%, Беларуси — на 126%, Киргизии — на 125%, Литвы — на 112%, Эстонии — на 96%, Латвии — на 94% (все — по данным Всемирного банка).

Как так? За эти же годы страна получила несколько триллионов нефтедолларов, потому что долгое время мировая внешнеэкономическая конъюнктура была весьма хорошей для России? Да, нефтедоллары, да, конъюнктура, но результаты — они такие.

Причин очень скромных экономических результатов РФ после 2000 года много. Можно, конечно, сказать коротко: неэффективная экономическая политика. И это будет справедливо. Но можно сформулировать и более конкретно. О некоторых вещах, правда, приходилось говорить много раз, но это не означает, что из-за этого они перестали быть менее актуальными. В том-то и проблема, что недостатки вроде как признаются и даже кто-то что-то пытается сделать для их исправления, однако проходят годы, и оказывается, что «воз и ныне там».

Итак, не претендуя на то, что это будет ранжированный перечень причин наших скромных экономических результатов, выделим следующее: сохраняющаяся долгие годы неопределенность экономической ситуации, незащищенность прав собственности, высокая налоговая нагрузка, сохраняющаяся сырьевая структурная перекошенность российской экономики, значительная административная нагрузка на предпринимательство, регуляторный произвол, недостаточный уровень развития конкуренции, сохраняющиеся проблемы в регулировании тарифов естественных монополий, недальновидная социальная политика (одно только решение о повышении пенсионного возраста чего стоит), унитарный характер бюджетного федерализма и многое-многое другое.

Понятно, что при наличии всего этого трудно рассчитывать на динамичное экономические развитие.

Плюс добавьте к этому все эти санкции — антисанкции, которые тоже негативно отразились на российской экономике.

Названные выше цифровые показатели никак не запишешь в актив. Может, потому и назвать их бывает затруднительно. От СССР за столько-то времени мы далеко не ушли, задачу удвоения ВВП провалили, в сравнении с другими постсоветскими государствами по росту экономики последние два десятилетия, если бы не Украина, мы были бы наихудшими. Словом, хвастаться нечем.

Игорь Николаев

доктор экономических наук