Полиция назвала версии убийства чеченца в Австрии

09.07.2020, 13:48, Новости дня

Убийство выходца из РФ в Австрии могло быть как заказным, так и результатом ссоры, мотив еще не ясен, сообщил представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер.

Баумшлагер заявил, что расследование убийства продолжается, «обстоятельства преступления проясняются», передает ТАСС.

«Региональное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом еще не прояснило мотив, потому что 47-летний подозреваемый в совершении преступления хранит молчание», – добавил он.

По его словам, не исключено, что «речь идет о заказном убийстве, с другой стороны, могла произойти ссора».

Известно, что убитый с 2007 года имел статус беженца, однако потом был лишен его. Двое подозреваемых также имели статус беженца.

Кроме того, погибший «с начала 2020 года распространял в интернете видео, в которых критиковал главу власти на своей родине», и якобы «получал угрозы от сторонников этого главы власти». Угрозы «очень интенсивными и воспринимались всерьез региональным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом».

«47-летний подозреваемый в убийстве, проживающий в Линце, с 2004 года, а также 37-летний подозреваемый в убийстве, проживающий в Вене, с 2003 года были признанными беженцами в Австрии (…) Согласно ведомству по делам миграции, их лишили этого статуса, в федеральном административном суде рассматриваются их жалобы на это решение», – отметил Баумшлагер.

Между тем посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что был установлен контакт между представителями правоохранительных органов и служб двух стран. По линии посольства уточняется информация о гражданской принадлежности и статусе пребывания в Австрии фигурантов дела.

«С российской стороны подтверждена готовность к осуществлению тесного взаимодействия», – добавил он.

Напомним, 43-летний житель России был найден мертвым с огнестрельным ранением в австрийском городе Герасдорф.

Представитель прокуратуры города Корнойбург сообщал, что «убитый – лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения», «то же самое касается обоих задержанных». Он «был участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что за убийством стоят спецслужбы, которые действуют против России. В Кремле сочли нелогичной «связь» убийства чеченца в Австрии с Кадыровым.