Euronews – протесты против повторного карантина в Белграде не утихают

09.07.2020, 13:42, Новости дня

В Белграде вторую ночь подряд продолжаются массовые протесты и столкновения с полицией, которая пытается утихомирить граждан, недовольных повторным введением карантина. Многие обвиняют правительство в том, что оно отменило ограничительные меры слишком рано, чтобы провести выборы — и теперь сербам приходится за это расплачиваться резким всплеском числа заражений, передаёт Euronews.

В ночь на четверг по меньшей мере десять полицейских получили ранения в ходе массовых беспорядков в Белграде. Тысячи человек собрались у здания сербского парламента на акцию протеста против новых мер изоляции. Манифестация сперва проходила мирно, но ближе к ночи в стражей порядка полетели камни и бутылки.

Демонстрации начались во вторник, когда власти страны объявили о повторном введении карантина. Многие манифестанты считают такой шаг фактическим признанием, что до того меры были сняты преждевременно, исключительно в политических целях: на парламентских выборах, проходивших 21 июня и 1 июля, решительную победу одержала правящая партия.

Теперь Сербия переживает «вторую волну», причём рост числа заражений оказался очень резким. Власти Белграда говорят о переполненных больницах.

Медики среди причин называют не только общенациональные выборы, но и, например, празднование выпускных вечеров — и спортивные мероприятия, включая футбольный матч между белградскими командами «Црвена звезда» и «Партизан».

Дата выхода в эфир 09 июля 2020 года.