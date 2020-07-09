 

Оксана Федорова раскрыла секрет семейного счастья

09.07.2020, 13:37, Разное

Супруг модели Андрей Бородин – человек непубличный.
Офицер ФСБ трудится в Администрации президента.
Модель скрывает лицо мужа от глаз общественности, но изредка в ее инстаграм-аккаунте все же появляются кадры с избранником.

На сей раз победительница конкурса “Мисс Вселенная – 2002” опубликовала фото в обнимку с возлюбленным. По ее словам, здорово, что День семьи, любви и верности так понравился россиянам. В своей ленте она увидела множество красивых семейных фотографий.

Оксана Федорова заявила, что залог счастливой семьи – любовь мужа и мудрость жены. “Желаю меньше ссориться и больше любить друг друга. Что Господь соединил, люди да не разлучат”, – высказалась она.

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Публикация от Оксана Федорова Miss Universe&#55357;&#56401; (@fedorovaoksana) 8 Июл 2020 в 3:17 PDT

Напомним, что Оксана Федорова и Андрей Бородин поженились в 2011 году. О свадьбе телеведущая объявила спустя полгода после торжества. Церемония прошла тайно.

У пары двое детей – сын Федор и дочь Елизавета. Крестной матерью девочки, которой сейчас шесть лет, является певица Наталья Сенчукова.



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