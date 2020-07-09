Скандалы: Цунами для «Газпрома»

09.07.2020, 13:30, Разное

Как компания лишилась более $10 млрд за пять месяцев

Для «Газпрома» 2020 год оказался сложным — доход от экспорта газа уже упал на 53%, EBITDA, как прогнозируют аналитики, по итогам года может сократиться до минимума за 15 лет. Коронавирус, теплые зимы, конкуренция с СПГ — с какими еще проблемами «Газпром» столкнулся в 2020 году? «Принесет ли год новые рекорды? Хотелось бы в это верить, но год обещает быть сложным», — предупреждал в марте 2019 года один из топ-менеджеров «Газпром экспорта» Сергей Комлев. К тому времени газовая монополия уже четыре года подряд наращивала экспорт, обновляя исторические рекорды. По итогам 2019 года экспорт в дальнее зарубежье — в Европу и Турцию — упал, но незначительно — с 201,7 млрд куб. м до 199 млрд куб. м. Настоящие проблемы ожидали «Газпром» в 2020 году. За первые пять месяцев 2020 года, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт «Газпрома», обладающего монопольным правом на поставки трубопроводного газа за рубеж, рухнул на 23,3%, до 73 млрд куб. м. Доход компании от экспорта за январь-май упал на 53%, до $9,7 млрд. Это чувствительный удар по бизнесу — за рубеж «Газпром» продает примерно столько же газа, сколько внутри страны. По прогнозам Fitch Ratings, в 2020 году EBITDA группы «Газпром» может рухнуть с $29 млрд до $15 млрд. В чем причины таких показателей?

Жара и вирус

Уже по итогам 2019 года газохранилища европейских стран были заполнены почти под завязку. Например, в ноябре, согласно данным консалтингового агентства Cedigaz, газохранилища были заполнены на рекордные для Европы 96%. Закупать газ впрок европейцев подстегнул очередной виток конфликта между Россией и Украиной. В конце 2019 года истекал контракт о транзите российского газа через Украину в Европу. На европейском рынке царила неопределённость относительно будущего транзита. А в ноябре Владимир Путин и вовсе пригрозил, что если Украина не успеет договориться о новых условиях контракта, есть риск полного прекращения поставок газа. В итоге договоренности о продлении транзита между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» были подписаны в ночь на 31 декабря 2019 года.

Еще одной причиной того, что хранилища оказались заполнены, стала рекордно теплая зима в Европе сезона 2019/2020. Этот зимний сезон оказался на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, когда был достигнут предыдущий климатический рекорд.

Мощный удар по газовому рынку нанесла и пандемия коронавируса, которая привела к замедлению промышленного производства и спроса на электроэнергию. В итоге спрос на газ упал, хотя и не так сильно, как на нефть, говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Ниже уровня безубыточности

Цены на газ стали падать еще с середины 2019 года, к началу зимы они были на нетипично низком уровне. Если в начале 2019 года спотовые цены на газ на самом ликвидном газовом хабе Европы — нидерландском Title Transfer Facility (TTF) — составляли $249 за 1000 куб. м, то к началу 2020-го опустились до $135, а 2 июля достигли $60. В мае 2020 года агентство Reuters писало со ссылкой на газовых трейдеров о повторении нефтяного кризиса в газовом секторе и угрозе отрицательных цен, если предложение на рынке не будет снижаться. Но в «Газпроме» такой сценарий считают маловероятным.

Европейский рынок критически важен для «Газпрома». Например, в 2019 году в России группа «Газпром» продала 235,8 млрд куб. м газа, выручив за них, по расчетам Fitch Ratings, 971 млрд рублей, а за рубеж — 238 млрд куб .м за 2,5 трлн рублей. При этом в Европу, включая Турцию, было продано почти 200 млрд куб. м газа за 2,1 трлн рублей, оценивает Fitch. На ближнее зарубежье пришлось всего 40 млрд куб. м, которые принесли 356 млрд рублей.

Спотовые цены для экспорта «Газпрома» важны в меньшей степени, говорит консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова, доля спотовой торговли «Газпрома» в Европе в первом полугодии 2020 года едва превысила 20%. Большую часть газа «Газпром» продает по долгосрочным контрактам. Но в Fitch Rating ожидают, что средняя экспортная цена для «Газпрома» за вычетом транспортных издержек и экспортной пошлины в 2020 году окажется значительно меньше, чем годом ранее — $43 за 1000 куб. м против $108. Уже в мае экспортная цена опустилась ниже уровня $100, а для «Газпрома» это, как говорят опрошенные РБК эксперты, ниже уровня безубыточности.

В «Газпроме» в апреле прогнозировали, что экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году снизится на 16,4%, до 166,6 млрд куб. м, средняя цена газа — на 37%, до $133 за 1000 куб. м. В Fitch Ratings считают, что прибыль «Газпрома» от экспорта упадет в 2020 году в несколько раз (в 2019 году она составила 1,27 трлн рублей), EBITDA сократится с $29 млрд до $15 млрд. Это минимальный показатель EBITDA за 15 лет: в 2004-2019 годах он не опускался ниже $20 млрд, в среднем составляя $42 млрд. Впрочем, Fitch прогнозирует, что уже в 2021 году показатель вернется на уровень выше $20 млрд, а в 2022 году — выше $30 млрд.

Поддерживать «Газпром» в 2020 году будут лишь внутренние продажи, демонстрирующие некоторую стабильность, и «Газпром Нефть», считает Маринченко. Он не ждет быстрого восстановления газовых цен, как на нефтяном рынке. Сдерживать их, даже если ситуация со спросом начнет улучшаться, будет в том числе экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, который может вырасти во время сезонного спроса осенью.

«Цунами из СПГ»

За последние несколько лет на рынке сложился переизбыток сжиженного газа, в эксплуатацию было введено множество СПГ-заводов, сначала в Австралии, а потом в США и других странах, перечисляет Дмитрий Маринченко. В 2016-2018 годах движущей силой СПГ-рынка был спрос со стороны Китая. Однако из-за падения азиатского спроса рынок, который в среднем рос примерно на 40% ежегодно, в 2019 году замедлился до плюс 15% год к году. «Лишние» объемы СПГ были направлены в основном в Европу, говорит Маринченко.

В октябре 2019 года глава Минэнерго Александр Новак даже обвинял США в использовании «газовой дубинки» — по его мнению, Соединенные Штаты шантажировали Европу и требовали строить терминалы для приема американского СПГ, угрожая введением пошлин на европейские автомобили. «Подлинное цунами из СПГ обрушилось на европейский рынок», — писал в начале 2020 года начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорт» Сергей Комлев.

Из почти 400 млрд куб. м газа, импортированного Европой в 2019 году, на СПГ пришлось 108 млрд куб. м. Импорт СПГ увеличился на 47,1 млрд куб. м. У «Газпрома» есть СПГ-проект — завод на Сахалине мощностью 9,6 млн т, но, судя по отчетности, группа не поставляет СПГ в Европу. Зато конкурент «Газпрома» «Новатэк», запустивший в 2018 году СПГ-завод на Ямале мощностью 17,4 млн т, по итогам 2019 года поставил в Европу 20,8 млрд куб. м СПГ. Изначально «Новатэк» планировал, что основными покупателям его СПГ будут азиатские страны, но в итоге больше 80% продукции идет в европейские страны, писал «Коммерсантъ».

Каковы перспективы конкуренции «Газпрома» с СПГ за рынок Европы? Пока условия со стороны «Газпрома» остаются выгоднее для Европы, чем покупка американского газа, считает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. Цена поставки в Европу американского СПГ с начала 2020 года составила $190 за 1000 куб. м, а цена реализации газа «Газпрома» в первом квартале — $143.

Учитывая масштаб деятельности «Газпрома», его колоссальные запасы, низкие издержки, наличие трубопроводной инфраструктуры и высокую долю европейского рынка (около 40%), трудно представить, кто и как мог бы заменить такого огромного игрока, говорит старший аналитический директор S&P Елена Ананькина. Но конкуренция с СПГ растет, в том числе из-за того, что большие объемы СПГ фактически предоплачены, так что поставки часто продолжаются для минимизации убытков, добавляет Ананькина.

Польский удар

Еще одной неприятной новостью для «Газпрома» стало мартовское решение Стокгольмского арбитража по почти десятилетнему спору с польской энергетической компанией PGNiG. Еще 1996 году между «Газпромом» и PGNiG был заключен контракт на поставку газа по газопроводу «Ямал — Европа» до 2022 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд куб. м в год. В 2011 году польская компания решила, что европейские цены значительно ниже зафиксированных в контракте и подала в Стокгольмский арбитражный суд иск с просьбой пересмотреть цены. В 2012 году стороны договорились о скидке на газ на 15%, или на $940 млн.

Но через четыре года началось очередное разбирательство о снижении цены на газ. Тридцатого марта этого года суд в Стокгольме встал на сторону PGNiG и принял решение о ретроспективной корректировке цены с ноября 2014 года. По подсчетам PGNiG, «Газпром» должен был вернуть компании $1,5 млрд переплаты. Несмотря на то, что российская монополия обжалует это решение, она уже перечислила полякам $1,5 млрд в конце июня, сообщал «Газпром».

Сумма, выплаченная Польше, заметна для «Газпрома», но не критична, учитывая прогноз по EBITDA на уровне $15 млрд рублей от Fitch Ratings. «В целом этот иск подтверждает, что европейский рынок газа стал более конкурентным, и время, когда на нем можно было заработать сверхприбыль, закончилось», — считает Дмитрий Маринченко.

Forbes отправил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Юлия Титова