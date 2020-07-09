В Бурятии начали проверять сусликов на чуму

09.07.2020, 13:25, Новости дня

Российские власти сообщили, что в Бурятии начали проверять грызунов на бубонную чуму после подтверждения случаев заболевания в соседней Монголии и Китае.

Роспотребнадзор сообщил, что в Бурятии начались проверки таких животных, как суслики.

В сообщении регионального управления Роспотребнадзора говорится, что результаты серологических и других тестов «на наличие антигена возбудителя чумы», проведенных в 2020 году, оказались отрицательными.

Представители органов здравоохранения обратились к жителям Тувы и Алтая не охотиться и не употреблять в пищу сусликов, после подтверждения двух случаев бубонной чумы в Монголии на прошлой неделе.