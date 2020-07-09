 

В РФ отложили выход рестайлингового кроссовера Brilliance V3

09.07.2020, 13:23, Новости дня

Китайская компания Brilliance намерена перенести презентацию нового кроссовера Brilliance V3 для российского рынка.

Причина данной меры состоит в текущей неблагополучной обстановке с коронавирусом. Изначально представители марки объявляли, что презентация модели пройдет весной, однако позднее сроки перенесли на осень текущего года. Но и до наступления указанной даты уже появляются сведения об очередном переносе выхода техники.

Вместе с тем новый кроссовер V3 обладает более современной внешностью и привлекательными техническими параметрами. Новинка имеет стильную головную оптику, современные бамперы, решетку радиатора и модернизированные фонари. Техническую начинку озвучат в рамках официальной презентации.



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