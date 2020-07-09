Новый седан Volkswagen Polo начал продаваться в России

09.07.2020, 13:23, Новости дня

В РФ стартовали продажи обновленной модели Volkswagen Polo.

Вместе с тем новинка будет продаваться у местных дилеров одновременно в четырех комплектациях. Приобрести модель в стартовом исполнении можно по цене от 773 тысяч рублей. Новинка может похвастаться модернизированной головной оптикой, стильной решеткой радиатора. По интерьеру следует отметить цифровую приборную панель, бесключевой доступ в салон, круиз-контроль и ряд других опций.

Кроме того, покупателям предложены версии с 1,4- и 1,6-литровыми моторами, которые выдают от 90 до 125 л.с. мощности. Остальные параметры производительности пока остаются неизвестными. Напомним, модель Volkswagen Polo остается одной из самых востребованных на российском рынке.