Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях

09.07.2020, 13:23, Разное

Как отметил артист, он собрался ускакать на сказочном коне, правда, не сказал, куда. Актер выбрал для прогулки наряд в темных тонах: сапоги, галифе и футболка-поло. Голову звезды защищал шлем, а руки – перчатки. На фото Максим Галкин с улыбкой смотрит в кадр.

Поклонники с восторгом восприняли новую фотографию супруга Примадонны. Многие отметили, что юморист в отличной форме – видно, что он занимается в зале и следит за питанием. “Макс в такой шикарной форме? вас Алла Борисовна не балует вкусняшками?) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Как из сказки о русских богатырях!”, “Какой красавец конь ❤️ и наездник тоже ничего”, – написали в комментариях.

Также без внимания не остался жеребец. Поклонники смогли идентифицировать породу скакуна. Скорее всего, Максим Галкин отправился на прогулку на фризском рысаке, которого в народе называют “черным золотом”.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 9 Июл 2020 в 1:31 PDT

“Макс, ты настолько крут, что Тебе и конь не нужен)”, “Прынц на черном коне”, “Сказочной красоты конь!”, “Красотища👍, как принц на коне👌”, “Прекрасные лошади. Фризская порода”, “Волшебный конь, принц из замка, жизнь почти сказка! Классное фото!” – заявили поклонники.