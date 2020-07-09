Володин о задержании Фургала: Перед законом все равны

09.07.2020, 13:23, Разное

О задержании Сергея Фургала на пленарном заседании нижней палаты заговорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вячеслав Володин в ответ заметил, что подобная ситуация стала бы неприятной для любой фракции Госдумы.

Перед законом все равны вне зависимости от партийной принадлежности, подчеркнул спикер. Он призвал не политизировать дело Фургала и напомнил о необходимости бороться за чистоту власти.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля недалеко возле дома. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей.

После задержания борт с чиновником отправился в Москву. Самолет уже приземлился в аэропорту Шереметьево. Хабаровский край Фургал возглавлял с сентября 2018 года.