 

В Кремле ответили на вопрос об опубликованной записи «переговоров» Путина и Порошенко

09.07.2020, 13:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuКремлю неизвестно о записях телефонного разговора якобы экс-президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным, опубликованного украинским депутатом Андреем Деркачем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным… Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, в Кремле не знакомы с этой публикацией. 

В четверг Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным от 30 апреля 2015 года, на которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу. 

В мае депутат уже публиковал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Байден там предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование по этому поводу.

В июне Деркач опубликовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы Порошенко с Байденом в 2016 году. 



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