 

В Кремле сочли нелогичной «связь» убийства чеченца в Австрии с Кадыровым

09.07.2020, 13:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuНелогично связывать убийство чеченца в Австрии с главой республики Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что такая связь «к здравой логике не имеет никакого отношения», передает ТАСС.

«Убитый житель Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове», – добавил он.

Напомним, 43-летний житель России был найден мертвым с огнестрельным ранением в австрийском городе Герасдорф.

Представитель прокуратуры города Корнойбург сообщил, что «убитый – лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения», «то же самое касается обоих задержанных». Он «был участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что за убийством выходца из Чечни в Австрии стоят спецслужбы, которые действуют против России.



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