 

ВОЗ не телега? – Басня

09.07.2020, 13:15, Разное

Всемирная организация здравоохранения.

Когда согласье у правительств есть, 

Их дело всяк идет на лад,

И выйдет из него не дело, чистый шухер.

*   *   *

Однажды Трамп, Китай, ООН впридачу, 

Решили развести лохов, — 

Впрягли тех в ВОЗ, поставив раком,

Как в пух лебяжий им прикрыли рожи, 

Чтоб не ущучили случайно что к чему,

И оных столь усердно погоняют, 

Что те, болезные, прощаются со светом. 

Вот ныне кто убежища потомкам строит, 

Кто, за неимением деньжат, гробы готовит, 

Кто предался безудержным постам…

Кто виноват из них, кто прав, – судить не нам;

Да только ВОЗ, во «здравье» данный нам, и ныне там — 

Теперь уж нам от благодетеля не отвертеться…

Сергей Аникин

08.07.20

Источник: Достало



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