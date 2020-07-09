Правительство выделило 1,3 млрд рублей на надбавки полицейским в регионах

09.07.2020, 13:08, Новости дня

Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 1,3 млрд рублей на увеличение ежемесячных надбавок с 1 июля для сотрудников МВД в Московском регионе, а также Петербурге и Ленинградской области.

«Выделить МВД РФ в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1 млрд 319 млн 500 тыс. рублей на увеличение с 1 июля уровня денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел РФ, проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы полиции, строевых подразделениях дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также сотрудников транспортной полиции и полков полиции, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в виде ежемесячной надбавки к месячному окладу в соответствии с замещаемой должностью за сложность выполняемых задач, в среднем на 6 тыс. рублей в месяц», – говорится в тексте распоряжения.

В документе отмечается, что МВД поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.