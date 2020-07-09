В Кремле пообещали докладывать Путину о настроениях СМИ в свете задержания Сафронова

09.07.2020, 13:08, Новости дня

Мнение работников СМИ по ситуации в отрасли, в том числе в связи с задержанием советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в госизмене, будет докладываться президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, настроение отрасли – это то, что должно быть и будет докладываться президенту, и те взгляды, которые озвучивают представители отрасли, тоже, безусловно, будут доводиться до сведения президента», – заявил РИА «Новости» Песков, комментируя утверждения, что сфера СМИ ощущает на себе определенное давление в связи с задержаниями журналистов.

На вопрос, стоит ли обращать внимание на различные конспирологические версии причин задержания, Песков ответил, что не знаком с материалами следствия.

«Я не знаю, я просто не знаком с материалами следствия или обвинения. Я не знаю, откуда могло это все взяться», – сказал представитель Кремля.

Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест. Адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток».

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке в 2017 году. Своей вины журналист не признал.

В издательском доме «Коммерсант», где работал Сафронов, обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.