Как Новгородская область встретила ослабление карантина?

09.07.2020, 13:05, Разное

Новгородцы с подозрением на коронавирус больше месяца ждут результатов своих анализов. Некоторые так и не могут их дождаться. Несмотря на это новгородские власти рапортуют об ослаблении введенных ограничений, а местные жители – игнорируют даже те, что остаются в силе. Люди, уставшие от долгой и мучительной изоляции, окончательно перестали слушать власти.

На заседании Новгородской областной думы 23 июня депутат из Старой Руссы и хирург Старорусской районной больницы Александр Кашицын заявил, что его земляки больше месяца ждут результатов тестов на коронавирус. Отобранные материалы отправляют в Великий Новгород, где образовалась большая очередь.

“В мае у нас в Старорусской ЦРБ умирает пациент. То, что он оказался с ковидом, мы узнали посмертно. 27 мая у всех, кто мог контактировать с ним, взяли мазки. Неделю, другую, третью, четвертую ждем уже. Главный врач больницы отчитывается, что все хорошо, и никто не заболел”, – рассказал депутат.

Кашицын сообщил, что часть исследований проводить не будут по причине загруженности лабораторий. Сейчас на коронавирус в регионе проверяют только в Великом Новгороде: в Центре эпидемиологии и гигиены при Роспотребнадзоре, в областной больнице, в онкоцентре и частных клиниках.

По словам Кашицына, до середины мая у персонала должны были брать анализы еженедельно, но не делали этого. Сейчас делать это не обязаны. При этом больница продолжает работать.

“В Новгороде, я знаю, закрывали больницы на карантин, – продолжал хирург. – Когда я спросил, почему наша работает, мне ответили: а куда класть пациентов? Мне уже самому интересно – вдруг я переболел? Я беспокоюсь не столько за себя, сколько за пациентов”.

“В три часа ночи мама сказала, что умирает”

О проблемах с диагностикой сообщают и в самом Великом Новгороде. Все организации региона, проводящие исследования на коронавирус, делают в среднем около тысячи тестов в сутки. С начала пандемии сделали 51 тысячу исследований. Более двух с половиной тысяч человек заболели, ежедневный прирост – в среднем 50-60 человек – держится больше трех недель. При этом родственники заболевших сообщают в социальных сетях, что переболевшие не могут выписаться из больниц или выйти из домашнего карантина и спустя три-четыре недели, так как долго ждут результаты повторных анализов. Из-за большого количества госпитализированных под прием пациентов с коронавирусом переоборудовали один из двух областных роддомов, который находился на ремонте. Туда в первый день привезли 45 человек.

Если новгородец почувствовал недомогание, похожее на коронавирус, но при этом не контактировал напрямую с заболевшим COVID-19, ему тоже с большой долей вероятности откажут. Так произошло и с Анной (имя изменено по просьбе героини), у которой заболела вся семья.

“В среду 27 мая мы с мамой пошли в магазин, будучи полностью здоровыми, как нам казалось, – рассказывает новгородка. – Мы дошли до хозяйственного магазина, чтобы выбрать для огорода семена и инструменты. Пока шли, были под ярким солнцем и очень холодным ветром. Потом были в магазине минут 15. Когда оттуда вышли, я поняла, что мне как-то нехорошо. Мама пошла на работу, а я – домой. Это было в районе часов трех дня. До этого я была 25 мая на почте. И это все наши походы, мы даже с родственниками не встречались”.

Через день на дом пришла врач и назначила противовирусные препараты. На следующий день заболел восьмилетний ребенок и бабушка Анны. Тем временем, ее маме становилось хуже: температура около 40 градусов не спадала несколько дней.

“Я поняла, что не понимаю вкус еды, – говорит Анна. – Я пошла нюхать все: косметику, духи, бытовую химию. Ничего не пахнет. Тогда мы и поняли, что это точно коронавирус”.

В скорой помощи взять анализы отказались, после чего женщина обратилась к друзьям, работающим в одном из медицинских учреждений города, которые согласились взять мазок на исследование. 5 июня подозрения подтвердились.

“Мы опять позвонили в “скорую” и сообщили о положительном результате на COVID-19, – вспоминает Анна. – Ответ получили странный: надо брать направление у врача. Решили дождаться утра, чтобы получить его, но не дождались. В три часа ночи мама сказала, что умирает. Мы срочно вызвали “скорую” и стали собираться в больницу. “Скорая” приехала часов в 5 утра. Померили сатурацию. Подписали бумаги. Скажу одно, что на входе сразу взяли анализы и сделали рентген, поставили диагноз “пневмония”. Лечить стали сразу и эффективно”.

Спустя два дня с тем же диагнозом забрали и бабушку Анны, но у нее болезнь протекала менее тяжело. Женщина осталась на домашнем лечении, старший ребенок фактически выздоровел через пару дней. Еще один ребенок Анны, младенец, не заразился. Но вернуться к обычной жизни семья не могла – из-за отсутствия результатов повторных анализов им приходилось соблюдать карантин. Получить их удалось только в конце июня.

Как новгородцы встретили лето с пандемией

Главный пляж Великого Новгорода расположен прямо под стенами Новгородского кремля. Это излюбленное место летнего отдыха новгородцев, особенно родителей, бабушек и дедушек с детьми, которые не могут надолго уехать из города. В выходные накануне снятия режима самоизоляции людей здесь было не меньше, чем в любое другое время.

“Я уже забил, честно говоря. Сколько можно дома сидеть?! – возмущается зрелый посетитель пляжа с бронзовым загаром. – Мне кажется, я уже переболел. В мае у меня как раз голова болела. Я думаю, это оно и было”.

Еще до ослабления ограничений в районе пляжа заработали пункты продажи мороженого, сладкой ваты и медовухи. Девушки, подрабатывающие в торговле, спустили медицинские маски на подбородки или вовсе их сняли. “Спрос такой же, как и в прошлом году”, – констатирует девушка-продавец.

Новгородские власти отложили открытие купального сезона на неопределенный срок. 18 июня на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин предложил огородить пляжи от посетителей и поставить предупреждающие стенды. Сейчас на пляжах стоят знаки “купание запрещено”, но заборы ставить не стали.

В результате жизнь новгородцев сейчас мало отличается от докарантинной. Некоторые кафе игнорируют ограничение торговли алкоголем с 10 до 20 часов, установленное указом губернатора на время борьбы с коронавирусом, и продают пиво практически до ночи. Жители, явно изголодавшиеся по выходам в свет, кучкуются возле заведений, где играет музыка, обнимаются друг с другом. Маски в этих местах также никто не надевает.

Возле парков и пляжей периодически возникают стихийные дискотеки: молодежь громко включает музыку в машинах и танцует рядом.

Еще более благостная картина – в спальных районах, где дефицит парковых зон. Жителям приходится гулять вдоль улиц по тротуарам или выходить к речным берегам. Родители с детьми не переставали гулять почти все время необъявленного российского карантина, кроме разве что первой недели апреля, когда все действительно были напуганы. Дети во дворах с малых лет шутят про коронавирус, но, кажется, совсем его не боятся. Родители же в выборе между риском заразиться и гнетущим нахождением с детьми в тесной квартире выбирают первый вариант.

“Мы думаем об этом. Но детей дома удержать очень тяжело. Они хотят гулять и не понимают взрослых проблем. Сейчас они не ходят в садик и школу. Улица – единственная альтернатива интернету”, – рассказывает молодая мама двух детей-погодков, вышедшая с ними во двор многоэтажки.

С самого начала пандемии власти неоднократно подчеркивали важность ношения масок, но в обществе целесообразность их ношения, особенно на улице, вызывала дискуссии.

“Я не ношу маску, а зачем? – говорит новгородский рыбак-любитель с тюремными татуировками. – Если заражусь, то заражусь, а вообще ерунда это все”.

В апреле в Новгороде такая точка зрения была не такой популярной. Начиная с середины месяца у населения появился запас масок: многие успели купить их в аптеках, куда постепенно после дефицита наладили поставки, приобрести многоразовые маски и респираторы или сшить их самостоятельно. Примерно до середины мая многие носили в публичных местах маски хотя бы на подбородке. К концу месяца число людей в масках стало стремительно уменьшаться. Особенно странным людям казалось ношение масок на улицах.

“Все ученые говорят, что носить маски постоянно вредно, – рассуждает новгородец средних лет. – На улице же свежий воздух, особенно в парке или на набережной, где людей вокруг не так много. Астматикам это вообще противопоказано”.

В Новгородской области режим самоизоляции был отменен с 15 июня. Это значит, что теперь не нужно выдерживать двухнедельную обязательную изоляцию по прибытии из другого региона. Но людям старше 65 лет по-прежнему рекомендуется воздержаться от посещений общественных мест. И жителей по-прежнему призывают носить маски. В соответствии с указом губернатора Новгородской области Андрея Никитина режим повышенной готовности, сохраняющийся в регионе по сей день, обязывает носить маску при посещении общественных мест, магазинов и аптек, зданий органов власти и местного самоуправления и в общественном транспорте. Словом – почти везде за пределами собственного дома.

“Человек без маски рядом с вами представляет собой опасность”, – заявил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на заседании антикоронавирусного штаба. Но рано утром 22 июня на мероприятии в память о начале Великой Отечественной войны он сам был без маски.

Следить за соблюдением правил тоже некому. За пределами Москвы и Московской области режим электронных пропусков не был введен практически нигде. Полиции на улицах мало – не больше, чем было до пандемии. Полицейские не спешат общаться с людьми. Вместо этого они, как и машины скорой помощи, стали чаще пользоваться мигалками и звуковым сигналом. Среди горожан появилась гипотеза, что это делается “для устрашения”.

За все время с начала пандемии и до 15 июня в Великом Новгороде и Новгородском районе было рассмотрено всего сто дел о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее наступления (ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области. Административные дела выглядят как случайные: девушка не надела маску при входе в гипермаркет и получила за это штраф в размере 1000 рублей (около 13 евро). А жительница Санкт-Петербурга, которая находилась в Валдае и была замечена в магазине без маски, отделалась предупреждением суда.

“А правда, что вирус существует?”

“Скажи, а правда, что вирус существует, или это фейк?” – спрашивает женщина на рынке.

По всему миру – и Россия не исключение – с начала пандемии начали распространяться теории заговора. COVID-диссиденты говорят о запуске кампании Билла Гейтса по чипированию или сговоре правительств. И такие идеи вызвали отклик у людей, особенно у старшего поколения.

В отличие от магазинов, где были приняты меры безопасности, а сотрудники обеспечены масками и перчатками, продавцы на рынках, как правило, работают так же, как и всегда.

“У меня один знакомый на Дальнем Востоке живет. Там население во многом зависит от поставок товаров из Китая. Так вот, там же раньше всех это коснулось населения. Границу с Китаем закрыли, но через два-три дня снова открыли, чтобы возить продукты”, – рассказывает местный житель.

У людей появился страх коммуникации с окружающим миром из-за непонимания новых правил, особенно при общении с государством и правоохранительными органами.

“Уровень доверия в нашей стране к власти несколько ниже, чем в других странах, – отмечает кандидат психологических наук, доцент кафедры философии, культурологии и социологии Новгородского университета Елена Луковицкая. – Люди не доверяют институтам власти, парламенту, местному самоуправлению”.

Один из простых способов справиться со страхом – это отрицать его источник. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, в начале апреля в коронавирус не верили около 10% россиян, а в конце мая – уже 32,2%. Таким образом, становится более распространенным и легкомысленное или даже пренебрежительное отношение к введенным и уже отменяемым ограничениям.

“Прежде всего, накапливается психологическая усталость. Хочется разнообразия, общения, эмоций. Второе: наше население более склонно нарушать нормы, особенно мужское население. Я это сама замечала: без масок чаще ходят мужчины. Это социализирующий аспект. У мужчин больше принято нарушать нормы в процессе социализации”, – говорит Елена Луковицкая.

Тем временем Россия находится на четвертом месте в мире по числу выявленных заражений – на 9 июля зарегистрировано более 700 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Новгородской области 8 июля выявили 39 случаев заболевания, а всего – 3217 на 600 тысяч населения.