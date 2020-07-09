 

Ростуризм оценил потери российского турбизнеса из-за COVID-19

09.07.2020, 12:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, ссылаясь на данные Ростуризма, заявил, что российский турбизнес потерял 1,5 трлн рублей за последние полгода из-за коронавируса, на восстановление отрасли до докризисных показателей уйдет не меньше полутора лет.

По оценке Игнатьева, сейчас ситуация начала меняться к лучшему.

Президент РСТ напомнил, что в туристической отрасли РФ работают порядка 2,5 млн человек, со смежными отраслями – 5-6 млн человек. Туризм уже начался в регионах, отметил он и выразил надежду, что этот бизнес сможет стать одним из драйверов российской экономики.

«По нашей статистике, 80% российских граждан ездят отдыхать летом к морю, поэтому в первую очередь в РФ открылись Крым и Сочи», – передает «Интерфакс» слова Игнатьева.

По его словам, в связи с мерами безопасности на фоне коронавируса проживание в Крыму подорожало на 5-6%.

«При этом снизились цены на перелет, поэтому, в целом, турпродукт для туристов не увеличился (в цене) относительно прошлого года», – отметил он. В некоторых случаях цены на отдых в Крыму даже снизились за счет того, что стоимость перелета стала ниже приблизительно на 25%, добавил президент РСТ.

Напомним, в апреле генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили  заявил, что доходы от туризма в мире в этом году могут сократиться на 500 млрд долларов из-за пандемии коронавируса.



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