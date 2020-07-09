 

Алсу поделилась редким снимком с мужем и тремя детьми

09.07.2020, 12:50, Разное

Вчера в России отмечали День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии. В честь этого события многие знаменитости поделились снимками со своими любимыми людьми. В их числе оказалась и Алсу: певица показала редкое семейное фото, на котором позирует с мужем Яном Абрамовым, дочками Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем.

Самое главное и ценное в жизни – это семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь! Берегите своих самых родных и близких, – подписала снимок Алсу.

Алсу с семьейОтметим, что Рафаэль реже всего появляется на фото его звездной мамы, а лицо мальчика “без масок” Алсу еще не публиковала ни разу. Третий ребенок пары появился на свет в августе 2016-го. В том же году Алсу и Ян Абрамов отмечали 10-ю годовщину брака. В интервью журналу HELLO! певица признавалась:

Что-то во мне менялось с появлением каждого из троих моих детей, но, когда родился Рафаэль, я это прочувствовала с новой силой. Мне исполнилось 35 лет. Получаю удовольствие от этого возраста. Я словно расцвела.

По поводу имени сына Алсу рассказала, что его выбрал Ян:

По семейной традиции Ян назвал сына в честь своего отца. Мне нравится имя Рафаэль – оно красивое, сильное, интернациональное. Кстати, нашу старшую дочь Сафину тоже назвал муж, а вот Микелла получила имя по нашей общей договоренности.

Алсу с детьмиАлсу и Ян Абрамов



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