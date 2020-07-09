Ветеран ВДВ поддержал приравнивание отчуждения территорий к экстремизму

09.07.2020, 12:48, Новости дня

«Считаю, что поправка в Конституцию о защите территориальной целостности РФ и о невозможности отчуждения территорий, является ключевой. Я полностью ее поддерживаю», – сказал газете ВЗГЛЯД член союза ветеранов десантных войск РФ Владимир Ерсак, комментируя проект закона о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму.

«Экстремизм – достаточно широкое понятие, но закрепление неделимости российских территорий в Конституции – это однозначно правильно», – сказал председатель Правления межрегиональной общественной организации ветеранов войн и военных конфликтов «Баграм-345» Владимир Ерсак.

«Мой дед закончил войну в 1945 году на Дальнем Востоке, а его брат пропал без вести во время войны с Японией. И сейчас он бы меня не понял, как внука и наследника, если я бы ему сказал, что мы на полном серьезе обсуждаем в СМИ возможность вернуть Японии Курильские острова».

«Я считаю, что именно поправка в Конституцию о защите территориальной целостности РФ и о невозможности отчуждения территорий, является ключевой. Я целиком и полностью ее поддерживаю, и именно за это я и проголосовал», – заключил Владимир Ерсак.

Как сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Госдума намерена до конца весенней сессии рассмотреть во всех трех чтениях проект закона о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму.

Ранее законопроект о внесении изменений в закон «О противодействии экстремистской деятельности» был внесен в Госдуму в среду сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его коллегой из Совета Федерации Андреем Клишасом.

Предлагается уточнить, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 89% граждан России назвали положение о территориальной целостности и неделимости Российской Федерации одной из важнейших среди принятых поправок в Конституцию.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что поправки к Конституции в части запрета на отчуждение территорий страны важны сразу для нескольких регионов России.