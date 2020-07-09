 

ВОЗ: второй волны коронавируса в России можно избежать

09.07.2020, 12:37, Разное

Со стороны властей требуется контролировать распространение
вируса и следить за числом зараженных. От граждан нужны сознательность и ответственность за свое здоровье. Необходимо продолжать соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маску в общественных местах и
обращаться к врачу при первых симптомах ОРВИ, сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что контроль и
предотвращение второй волны возможны только при безопасном поведении отдельных
людей. От понимания важности защитных мер будет зависеть, сможем ли
мы обойтись без “второй волны ограничений”. Еще один способ избежать ограничительных мер – сохранять готовность системы здравоохранения к приему и
лечению пациентов до появления эффективной вакцины.

Раннее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что избежать
второй волны коронавируса в России не получится, но ожидать жесткого
режима самоизоляции не стоит. В подтверждение своих слов он привел статистику: стабилизация эпидемического заболевания
происходит при 30%-ном иммунитете у населения, а когда показатель
достигает 60-70%, коронавирус становится сезонным заболеванием.

На
данный момент антитела к вирусу выявлены у 20% жителей столицы. В других городах процент переболевших еще меньше.



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