 

В ВОЗ назвали условие возникновения второй волны коронавируса в России

09.07.2020, 12:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВозможность второй волны коронавируса в РФ зависит от соблюдения россиянами мер безопасности, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Вуйнович указала, что коронавирусу еще не пришел конец, поэтому все страны, их органы власти и жители должны извлечь уроки и учитывать наработанные меры за последние полгода для предотвращения крупных вспышек в будущем, передает ТАСС.

«Мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в значительной степени является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не только ходом развития эпидемиологического процесса», – подчеркнула она.

Представитель ВОЗ указала, что у каждого «есть своя важная роль в сдерживании распространения нового коронавируса, и особенно на данном этапе, пока еще нет эффективной и безопасной вакцины и лекарства для лечения COVID-19».

«Соответственно, поведение людей будет определять дальнейшее развитие пандемии как в России, так и в других странах», – добавила она.

Вуйнович также призвала москвичей не забывать о средствах защиты от коронавируса, несмотря на психологическую усталость. Она указала, что ВОЗ почти ежедневно фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что свидетельствует об усилении пандемии на глобальном уровне.

«В общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 млн случаев COVID-19, причем за каждую из последних двух недель было зарегистрировано более 1 млн случаев», – сказала она.

Вместе с тем Вуйнович выразила мнение, что распространение в РФ бубонной чумы, случаи заражения которой были зафиксированы в Китае и Монголии, крайне маловероятно, болезнь с трудом передается от человека к человеку. Кроме того, «против возбудителя чумы (…) существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина».

Ранее сообщалось, что в Москве выявили минимальное с апреля число заразившихся коронавирусом за сутки.



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