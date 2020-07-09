На официальном сайте Xiaomi появилась приставка Stick вместе с ценой

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09.07.2020, 12:30, Разное

Информация о телеприставке Mi TV Stick от Xiaomi появилась на официальном интернет-ресурсе компании. Вместе с ценой, на сайте разместили описание основных характеристик устройства.
Немного раньше, чем руководство Xiaomi презентовало девайс, он уже появился в открытой продаже. Mi TV Stick можно приобрести на площадках сразу нескольких ретейлеров вроде GizTop, AliExpress и Gearbest. Устройство получило два типа разъемов и сверхкомпактные габариты. Кроме сетевых магазинов, данные о Xiaomi Mi TV Stick разместила также Евразийская экономическая комиссия, есть приставка на ресурсах Google Play и Geekbench.

Официальный сайт американской FCC (Федеральной комиссии по связи США), даже обнародовал эскизы TV-приставки. Его изображения не отличаются от выложенных инсайдерами фотоснимков и рендеров. Подключить Xiaomi Mi TV Stick к телевизору или проектору можно посредством интерфейса HDMI. Для питания устройства предусмотрено гнездо USB-C. Интересно, что пульт управления девайса содержит отдельные кнопки, которыми можно быстро запустить сервисы от Amazon Video, Google Assistant и Netflix.

На выбор покупателя предлагается две версии гаджета, работающие на однокристальной системе Amlogic S805Y и S905Y2 с модулем оперативной памяти в 2 гигабайта и 8-гигабайтным чипом флэш-накопителя. Также в них отличается поддержка экрана, первая рассчитана на дисплеи с расширением в 1080р, вторая – на 4K. Прямыми конкурентами аппарата являются Google Sabrina и Amazon Fire TV. Стоимость приставки поможет ей в борьбе за рынки, ценник не будет выше 40 долларов.



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