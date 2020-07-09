Полиция начала поиски пропавшего мэра Сеула

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09.07.2020, 12:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПолиция ведет поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, объявленного пропавшим, сообщило агентство Ренхап.

Поиски начались после того, как дочь мэра обратилась в полицию, указав, что он «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Его телефон в настоящее время отключен», передает ТАСС.

Полиция задействовала служебных собак и беспилотники.

64-летний юрист Пак Вон Сун занимает пост мэра Сеула с 2011 года. В качестве главы столичной администрации Пак Вон Сун принял меры по благоустройству города, препятствовал забастовкам таксистов и водителей автобусов.



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