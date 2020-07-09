 

Володин заявил о недопустимости шантажа со стороны ЛДПР в связи с задержанием Фургала

09.07.2020, 12:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuШантаж со стороны ЛДПР в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала недопустим, не стоит политизировать это дело, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания нижней палаты лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил роспуск думской фракции и массовые митинги однопартийцев в связи с действиями правоохранительных органов в отношении Фургала.

«Наша задача с вами, чтобы была объективность, чтобы законность была обеспечена. Вы имеете все возможности для того, чтобы это сделать. Но нельзя шантажировать, нельзя диалог переводить в тему революции, угроз. Вот так разрушаются государства. Просьба вокруг этого не создавать политическую обстановку и напряжение. Если вы видите где-то что-то не так, есть процессуальные возможности, надо их использовать, но не переносить это в плоскость шантажа», – передает ТАСС слова Володина.

Он добавил, что перед законом все равны. «Сегодня эта ситуация произошла по отношению к губернатору Хабаровского края. Перед законом все равны, предъявлены обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали все правильно», – передает РИА «Новости» слова Володина.

По его словам, партийная принадлежность также не имеет значения. «Несмотря на то, что это было 15-16 лет назад, в рамках такого серьезного обвинения в заказном убийстве, кто бы ни принадлежал к какой-то партии – партии власти или оппозиционной, перед законом все равны», – сказал спикер Госдумы.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Также следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

Позднее задержанного губернатора Фургала доставили в Москву.



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